«ПСЖ» согласился продать защитника Кюрзава в «Фулхэм»
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава близок к переходу в «Фулхэм». Французский клуб принял предложение о продаже футболиста, сообщает Le Parisien.
Сторонам осталось утрясти последние вопросы по сделке.
Действующий контракт Кюрзава рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне 28-летний Кюрзава сыграл всего 9 минут в одном матче Суперкубка Франции.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|ПСЖ
|4
|3
|1
|0
|18-4
|10
|
4
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|
5
|Лион
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Лорьян
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
7
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|
8
|Клермон Фут
|4
|2
|0
|2
|6-9
|6
|
9
|Монпелье
|4
|2
|0
|2
|13-9
|6
|
10
|Нант
|4
|1
|2
|1
|5-4
|5
|
11
|Монако
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|7-6
|5
|
13
|Брест
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|
14
|Ренн
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Труа
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|
19
|Анже
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
20
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
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|31.08
|20:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|31.08
|20:00
|
Лион – Осер
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монако – Труа
|- : -
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Аяччо
|- : -
|31.08
|20:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|- : -
|31.08
|22:00
|
Лилль – Ницца
|- : -
|31.08
|22:00
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|31.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Тете
Лион
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Юсеф Белаили
Брест
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|3
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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