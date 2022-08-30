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Сегодня, 16:20

«ПСЖ» согласился продать защитника Кюрзава в «Фулхэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава близок к переходу в «Фулхэм». Французский клуб принял предложение о продаже футболиста, сообщает Le Parisien.

Сторонам осталось утрясти последние вопросы по сделке.

Действующий контракт Кюрзава рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Кюрзава сыграл всего 9 минут в одном матче Суперкубка Франции.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фулхэм
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