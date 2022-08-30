«ПСЖ» согласился продать защитника Кюрзава в «Фулхэм»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава близок к переходу в «Фулхэм». Французский клуб принял предложение о продаже футболиста, сообщает Le Parisien.

Сторонам осталось утрясти последние вопросы по сделке.

Действующий контракт Кюрзава рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Кюрзава сыграл всего 9 минут в одном матче Суперкубка Франции.