Экс-хавбек «Лилля» считает, что Месси не стоит покидать «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Лилля» Людовик Обраньяк прокомментировал игру Лионеля Месси за «ПСЖ».

«Месси принял участие в 22 голах за 31 матч, играя при этом не идеально. Это очень многообещающе, так как я верю в гордость чемпиона. Думаю, он не останется на таком уровне, он просто не имеет права. Когда люди будут сравнивать его с Криштиану Роналду, проявившим себя после перехода гораздо лучше, это будет их смущать. Так что он обязан прибавить», — цитирует Обраньяка Planete PSG.

Он считает, что футболист не должен покидать «ПСЖ».

В этом сезоне Месси сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив 9 голов, а также отдав 13 результативных передач.