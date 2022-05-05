Погба готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «ПСЖ» или «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ведет переговоры с «ПСЖ» и «Ювентусом». В июне 2022 года контракт француза с «МЮ» истечет. Парижане и туринцы являются главными кандидатами на игрока.

На днях агенты Погба провели переговоры с клубами. Нынешняя зарплата хавбека составляет 17 миллионов евро в год, однако игрок готов снизить свои требования ради переезда в Париж или возвращения в Турин.

В этом сезоне он провел 20 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 9 ассистов.