Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе постоянно общается с футболистами «Реала» — Орельеном Тчуамени и Эдуарду Камавинга, сообщает Defensa Central.
По данным источника, французы находятся в постоянном контакте. Именно эти футболисты лучше всего ознакомлены с ситуацией с трансфером Мбаппе. Именно Тчуамени и Камавинка могут сыграть ключевую роль в его переходе. Игроки считают, что форвард сможет заменить ушедшего Карима Бензема.
Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.
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4
|Ренн
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5
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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|13.08
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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