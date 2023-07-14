Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе постоянно общается с футболистами «Реала» — Орельеном Тчуамени и Эдуарду Камавинга, сообщает Defensa Central.

По данным источника, французы находятся в постоянном контакте. Именно эти футболисты лучше всего ознакомлены с ситуацией с трансфером Мбаппе. Именно Тчуамени и Камавинка могут сыграть ключевую роль в его переходе. Игроки считают, что форвард сможет заменить ушедшего Карима Бензема.