У жены и агента Икарди Ванды Нары выявили лейкемию
Жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара была госпитализирована в Буэнос-Айресе, сообщает Marca. У 36-летней модели диагностирована лейкемия.
По информации источника, аргентинский футболист хочет, чтобы девушка лечилась в Италии.
Лейкемия является злокачественным системным поражением красного костного мозга, в связи с которым здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.
Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. На этой неделе появилась информация, что они близки к разводу. Одной из причин назывался роман девушки с игроком «Спартака» Кейта Бальде.
Положение команд
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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