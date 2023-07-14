«Фенербахче» этим летом может купить у «ПСЖ» Наваса

«Фенербахче» активно интересуется голкипером «ПСЖ» Кейлором Навасом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, турецкий клуб считает, что футболист усилит команду. «ПСЖ» также открыт к продаже Наваса этим летом.

Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль. Контракт 36-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.