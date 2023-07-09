Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:45

Директор «Нанта» заявил, что клубу не поступало предложений от «Спартака» по Мозесу Симону

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор французского «Нанта» Франк Кита прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Мозесу Симону со стороны «Спартака».

«Никаких предложений от «Спартака» нам не поступало. В любом случае, мы хотим сохранить Симона. Он очень хороший игрок. Мы рассчитываем на него. Так что его трансфер куда-либо сейчас маловероятен», — цитирует функционера Sport24.

9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.

В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-09-direktor-nanta-nam-ne-postupalo-predlozheniy-ot-spartaka-po-mozesu-simonu
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский волейболист вынес США в матче Лиги наций! Подвиг нашего аргентинца
«Спартак» в ожидании трансферов. И снова без победы над «Акроном»
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Агент Барбоза сообщил, что несколько футболистов из Португалии могут оказаться в РПЛ этим летом
Камоцци считает Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ
Спортивный директор «Торино» опроверг новость об интересе к Карраскалю
Вендел хочет получать в новой команде не меньше, чем в «Зените». Ему не могут найти такой вариант в Европе
В «Болонье» опровергли интерес к Карраскалю
Личка — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Зенит» выше уровнем «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему полузащитнику «ПСЖ» Заир-Эмери

Агент Мозеса Симона отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости