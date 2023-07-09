Директор «Нанта» заявил, что клубу не поступало предложений от «Спартака» по Мозесу Симону
Исполнительный директор французского «Нанта» Франк Кита прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Мозесу Симону со стороны «Спартака».
«Никаких предложений от «Спартака» нам не поступало. В любом случае, мы хотим сохранить Симона. Он очень хороший игрок. Мы рассчитываем на него. Так что его трансфер куда-либо сейчас маловероятен», — цитирует функционера Sport24.
9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.
В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.
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|Марсель
|0
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|0
|0
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|Ренн
|0
|0
|0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0
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7
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8
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9
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10
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11
|Реймс
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|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Метц
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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