Директор «Нанта» заявил, что клубу не поступало предложений от «Спартака» по Мозесу Симону

Исполнительный директор французского «Нанта» Франк Кита прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Мозесу Симону со стороны «Спартака».

«Никаких предложений от «Спартака» нам не поступало. В любом случае, мы хотим сохранить Симона. Он очень хороший игрок. Мы рассчитываем на него. Так что его трансфер куда-либо сейчас маловероятен», — цитирует функционера Sport24.

9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.

В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.