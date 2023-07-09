«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему полузащитнику «ПСЖ» Заир-Эмери
Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
Как сообщает RMC Sport, дортмундский клуб уже начал переговоры о трансфере 17-летнего игрока. «Арсенал» и «Сити» следят за ситуацией вокруг футболиста. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола полагает, что у Уоррена есть еще очень большое пространство для прогресса.
«ПСЖ» не хочет расставаться с полузащитником и планирует начать переговоры о продлении контракта.
В сезоне-2022/23 Заир-Эмери сыграл за основную команду 31 матч и забил 2 гола. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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2
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
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16
|Нант
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|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0-0
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18
|Метц
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34 тур
|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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