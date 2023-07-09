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«Боруссия» начала переговоры по 17-летнему полузащитнику «ПСЖ» Заир-Эмери

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

Как сообщает RMC Sport, дортмундский клуб уже начал переговоры о трансфере 17-летнего игрока. «Арсенал» и «Сити» следят за ситуацией вокруг футболиста. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола полагает, что у Уоррена есть еще очень большое пространство для прогресса.

«ПСЖ» не хочет расставаться с полузащитником и планирует начать переговоры о продлении контракта.

В сезоне-2022/23 Заир-Эмери сыграл за основную команду 31 матч и забил 2 гола. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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