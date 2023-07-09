Агент Мозеса Симона отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»

Кристиан Эмиле, агент форварда «Нанта» и сборной Нигерии Мозеса Симона, отреагировал на слухи о том, что футболист может перейти в «Спартак».

«Я ничего об этом не слышал», — цитирует агента Sport24.

9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.

В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.