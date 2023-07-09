Агент Мозеса Симона отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
Кристиан Эмиле, агент форварда «Нанта» и сборной Нигерии Мозеса Симона, отреагировал на слухи о том, что футболист может перейти в «Спартак».
«Я ничего об этом не слышал», — цитирует агента Sport24.
9 июля Own Goal Nigeria сообщил, что «Спартак» сделал официальное предложение французской команде по приобретению Симона.
В сезоне-2022/23 27-летний футболист провел 34 матча в лиге 1, забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.
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|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
|0
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8
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9
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10
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11
|Реймс
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12
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
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