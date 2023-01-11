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Сегодня, 21:32

Дешам: «Хорошо, что Ле Гре извинился перед Зиданом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал высказывания бывшего главы Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре в сторону экс-футболиста Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

«Как он и сказал сам, его слова были неуместными. Я думаю, что это хорошо, что он извинился перед Зиданом», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Позже экс-глава федерации принес свои извинения Зидану.

Сегодня, 11 января, Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила об отстранении 81-летнего Ле Гре с поста президента организации.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
0
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 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
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 Монако 17 10 3 4 33-23 33
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 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
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 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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Нант – Лион
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