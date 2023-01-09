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Сегодня, 13:16

Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зинедином Зиданом

Виктория Кравченко
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Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения французскому тренеру Зинедину Зидану.

«Эти слова не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он (Зидан) был, и к тренеру, которым он стал», — цитирует Ле Гре агентство Франс Пресс.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Зинедин Зидан
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
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Брест – Лилль
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11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
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11.01 23:00
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Килиан Мбаппе

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

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П
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ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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