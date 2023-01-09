Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зинедином Зиданом

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения французскому тренеру Зинедину Зидану.

«Эти слова не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым он (Зидан) был, и к тренеру, которым он стал», — цитирует Ле Гре агентство Франс Пресс.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.