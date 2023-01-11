Президент Федерации футбола Франции Ле Гре отстранен от работы после скандальных слов о Зидане

Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила об отстранении Ноэля Ле Гре с поста президента организации, которую он возглавлял c июня 2011 года.

Он был отправлен в отставку решением исполкома федерации, которое было принято на внеочередном заседании. Временно исполнять обязанности главы Федерации футбола Франции будет вице-президент организации Филипп Диалло.

Ле Гре подвергся критике после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

На сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением также выступил «Реал» и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. После этого Ле Гре принес извинения.

Также футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.