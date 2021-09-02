Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о дружбе с нападающим Лионелем Месси.

«В моей карьере не хватало вишенки на торте: играть с Месси в одном клубе. Я всегда называл его «гном». Не с самого начала, но, когда мы подружились, начал так делать. Он называет меня «лапша», а я его «гном». Думаю, так это и останется.

В интервью я всегда говорю, что он инопланетянин, потому что все так и есть, он лучший в мире, но для нас он Лео, гном, и так мы к нему и относимся», — цитирует Ди Марию Tyc Sports.

34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт.