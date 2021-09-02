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Ди Мария рассказал о дружбе с Месси: «Он называет меня «лапшой», я его — «гном»

15:12
Лионель Месси и Анхель ди Мария. Фото Twitter
Лионель Месси и Анхель ди Мария. Фото Twitter
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Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о дружбе с нападающим Лионелем Месси.

«В моей карьере не хватало вишенки на торте: играть с Месси в одном клубе. Я всегда называл его «гном». Не с самого начала, но, когда мы подружились, начал так делать. Он называет меня «лапша», а я его «гном». Думаю, так это и останется.

В интервью я всегда говорю, что он инопланетянин, потому что все так и есть, он лучший в мире, но для нас он Лео, гном, и так мы к нему и относимся», — цитирует Ди Марию Tyc Sports.

34-летний Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа, подписав с французским клубом двухлетний контракт.

 

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
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Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
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1.36

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2.50

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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