Решение по возможному трансферу Мбаппе в «Реал» принималось лично эмиром Катара

Эмир Катара Хамад Аль-Тани лично решил не продавать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», сообщает L'Equipe.

По данным источника, в совете директоров парижан долго сомневались в том, стоит ли продать француза более чем за 200 миллионов евро или оставить в команде, но позднее отдать его бесплатно. Эмир Катара заявил, что желает увидеть в деле трио нападающих Лионель Месси — Килиан Мбаппе — Неймар.

Контракт Мбаппе истекает следующим летом. Игрока рассчитывает подписать «Реал», который сделал несколько предложений парижскому клубу по покупке форварда этим летом, но в итоге так и не смог получить согласия на сделку.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).