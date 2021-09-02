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Решение по возможному трансферу Мбаппе в «Реал» принималось лично эмиром Катара

09:16
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Эмир Катара Хамад Аль-Тани лично решил не продавать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», сообщает L'Equipe.

По данным источника, в совете директоров парижан долго сомневались в том, стоит ли продать француза более чем за 200 миллионов евро или оставить в команде, но позднее отдать его бесплатно. Эмир Катара заявил, что желает увидеть в деле трио нападающих Лионель Месси — Килиан Мбаппе — Неймар.

Контракт Мбаппе истекает следующим летом. Игрока рассчитывает подписать «Реал», который сделал несколько предложений парижскому клубу по покупке форварда этим летом, но в итоге так и не смог получить согласия на сделку.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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38%

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Виктория Кравченко все материалы автора

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