Ди Мария назвал пятерку лучших футболистов, с которыми играл
Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал лучшую пятерку футболистов, с которыми ему довелось играть.
На первом месте оказался партнер по сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Тройку замкнул Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос.
Также Ди Мария рассказал, почему в этом топе не оказалось нападающего Криштиану Роналду.
«Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич», — приводит слова Ди Марии Tyc Sports.
Ранее Ди Мария высказался о дружбе с Месси и назвал худшего тренера в своей карьере.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tycsports.com/libero/el-curioso-top-5-de-di-maria-con-messi-pero-sin-cristiano-ronaldo-ni-neymar-id369603.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю