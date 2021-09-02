Ди Мария назвал пятерку лучших футболистов, с которыми играл

Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал лучшую пятерку футболистов, с которыми ему довелось играть.

На первом месте оказался партнер по сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Тройку замкнул Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос.

Также Ди Мария рассказал, почему в этом топе не оказалось нападающего Криштиану Роналду.

«Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич», — приводит слова Ди Марии Tyc Sports.

Ранее Ди Мария высказался о дружбе с Месси и назвал худшего тренера в своей карьере.