Дешам оценил желание Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о том, что нападающий Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в «Реале».

«Я знаю, что многие сосредоточены на этом. Он примет решение, и о нем будет сообщено, когда Килиан будет чувствовать, что настало правильное время.

Когда он будет с нами в марте на сборе, он, как и всегда, будет сосредоточен на интересах команды и на двух товарищеских матчах, которые нам предстоит сыграть. До чемпионата Европы, возможно, у вас будет ответ», — цитирует Дешама RMC Sport.

Мбаппе близок к переходу в «Реал». В нынешнем сезоне 24-летний француз провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач.