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9 февраля, 00:44

Дешам оценил желание Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»

Виктория Кравченко
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о том, что нападающий Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в «Реале».

«Я знаю, что многие сосредоточены на этом. Он примет решение, и о нем будет сообщено, когда Килиан будет чувствовать, что настало правильное время.

Когда он будет с нами в марте на сборе, он, как и всегда, будет сосредоточен на интересах команды и на двух товарищеских матчах, которые нам предстоит сыграть. До чемпионата Европы, возможно, у вас будет ответ», — цитирует Дешама RMC Sport.

Мбаппе близок к переходу в «Реал». В нынешнем сезоне 24-летний француз провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
4
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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9.02 23:00
Марсель – Метц
 1 : 1
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 3 : 1
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 3 : 1
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 0 : 1
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 1
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 2 : 0
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 1 : 2
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 1 : 2
11.02 22:45
Ницца – Монако
 - : -
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