«Монако» проиграл «Руану» в Кубке Франции

«Монако» проиграл «Руану» (1:1, пен. — 5:6) в матче 1/8 финала Кубка Франции. Победитель определился в серии пенальти.

На 35-й минуте форвард монегасков Фоларин Балогун открыл счет, реализовав пенальти. Перед перерывом любительский клуб отыгрался. Во второй половине голов забито не было. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались игроки «Руана» — 6:5.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл всю встречу. Также он первым из своей команды реализовал свою попытку в серии пенальти.

В четвертьфинале «Руан» сыграет с «Валансьеном».