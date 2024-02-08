Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

8 февраля, 21:52

«ПСЖ» переедет с «Парк де Пренс» после нежелания мэрии Парижа продать стадион клубу

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «ПСЖ».
Фото Reuters

Президент «ПСЖ» Насссер Аль-Хелаифи заявил, что парижане хотят сменить домашнюю арену после отказа столичной мэрии продать клубу «Парк де Пренс».

«Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить «Парк де Пренс». Теперь все кончено. Мы хотим переехать с этого стадиона», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

В январе 2024 года издание L'Equipe сообщало, что руководство парижского клуба рассматривает вариант с покупкой земли для строительства нового стадиона.

В апреле 2023-го власти Парижа выступили с заявлением, в котором назвали нелепым предложение «ПСЖ» о покупке арены за 38 миллионов евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
0
Читайте также
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Руан» — «Монако»: где смотреть трансляцию матча Кубка Франции

Дешам оценил желание Мбаппе продолжить карьеру в «Реале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
4
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.02 23:00
Марсель – Метц
 1 : 1
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 3 : 1
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 3 : 1
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 0 : 1
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 1
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 2 : 0
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 1 : 2
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 1 : 2
11.02 22:45
Ницца – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 15 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости