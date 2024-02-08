«ПСЖ» переедет с «Парк де Пренс» после нежелания мэрии Парижа продать стадион клубу

Президент «ПСЖ» Насссер Аль-Хелаифи заявил, что парижане хотят сменить домашнюю арену после отказа столичной мэрии продать клубу «Парк де Пренс».

«Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить «Парк де Пренс». Теперь все кончено. Мы хотим переехать с этого стадиона», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

В январе 2024 года издание L'Equipe сообщало, что руководство парижского клуба рассматривает вариант с покупкой земли для строительства нового стадиона.

В апреле 2023-го власти Парижа выступили с заявлением, в котором назвали нелепым предложение «ПСЖ» о покупке арены за 38 миллионов евро.