Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020: «Он был не так эффективен, как мне хотелось»
15:09
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на чемпионате Европы 2020 года.
«Он приехал на турнир с правильным настроем. Он был не так эффективен, как мне хотелось бы. Некоторые говорят, что нужно менять его во время матча. Мбаппе футболист, способные изменить все в один момент», — цитирует Дешами L'Equipe.
На чемпионате Европы 21-летний Мбаппе участвовал в 4-х играх и отметился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю