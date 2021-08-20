Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020: «Он был не так эффективен, как мне хотелось»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на чемпионате Европы 2020 года.

«Он приехал на турнир с правильным настроем. Он был не так эффективен, как мне хотелось бы. Некоторые говорят, что нужно менять его во время матча. Мбаппе футболист, способные изменить все в один момент», — цитирует Дешами L'Equipe.

На чемпионате Европы 21-летний Мбаппе участвовал в 4-х играх и отметился одной результативной передачей.