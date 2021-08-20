Чемпионат Франции, третий тур: расписание и результаты матчей лиги 1
15:15
В пятницу, 20 августа, стартует третий тур чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брестом»,
20 августа, пятница
«Брест» — «ПСЖ» (начало — в 22.00 по мск)
Трансляция на «Матч Футбол 2»
21 августа, суббота
Трансляция на «Матч Футбол 2»
«Сент-Этьен» — «Лилль» (22.00)
22 августа, воскресенье
«Лион» — «Клермон Фут» (14.00)
Трансляция на «Матч Футбол 1»
Трансляция на «Матч Футбол 1»
Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица
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