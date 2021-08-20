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Чемпионат Франции, третий тур: расписание и результаты матчей лиги 1

15:15
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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В пятницу, 20 августа, стартует третий тур чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брестом»,

20 августа, пятница

«Брест» — «ПСЖ» (начало — в 22.00 по мск)

Трансляция на «Матч Футбол 2»

Брест — ПСЖ

21 августа, суббота

«Монако» — «Ланс» (21.00)

Трансляция на «Матч Футбол 2»

Монако — Ланс

«Сент-Этьен» — «Лилль» (22.00)

Сент-Этьен — Лилль

22 августа, воскресенье

«Лион» — «Клермон Фут» (14.00)

Трансляция на «Матч Футбол 1»

Лион — Клермон Фут

«Бордо» — «Анже» (16.00)

Трансляция на «Матч Футбол 1»

Бордо — Анже

«Метц» — «Реймс» (16.00)

Метц — Реймс

«Монпелье» — «Лорьян» (16.00)

Монпелье — Лорьян

«Страсбур» — «Труа» (16.00)

Страсбур — Труа

«Ренн» — «Нант» (18.00)

Ренн — Нант

«Ницца» — «Марсель» (21.45)

Ницца — Марсель

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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