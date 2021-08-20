Месси не дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Брестом»
12:15
«ПСЖ» объявил заявку на матч третьего тура чемпионата Франции против «Бреста». Встреча пройдет сегодня, 20 августа (начало — в 22.00 по московскому времени).
В заявке отсутствует новичок «ПСЖ» Лионель Месси, который, веротяно, продолжает набирать форму после перехода из «Барселоны».
Также не сыграет нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос, который ранее испытывал проблемы с голенью.
The full squad for #SB29PSG! ??? pic.twitter.com/UULSO1rIzB— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 20, 2021
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