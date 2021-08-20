Месси не дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Брестом»

«ПСЖ» объявил заявку на матч третьего тура чемпионата Франции против «Бреста». Встреча пройдет сегодня, 20 августа (начало — в 22.00 по московскому времени).

В заявке отсутствует новичок «ПСЖ» Лионель Месси, который, веротяно, продолжает набирать форму после перехода из «Барселоны».

Также не сыграет нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос, который ранее испытывал проблемы с голенью.