Стало известно, почему Вейналдум перешел в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Полузащитник Джоджиньо Вейналдум подписал контракт с «ПСЖ», а не с «Барселоной» не из-за денег, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе 31-летний нидерландец зарабатывал бы на один миллион евро меньше, чем в «ПСЖ».

Сам полузащитник называет причиной перехода в парижский клуб то, что он устал ждать завершения переговоров с «Барселоной».

Отмечается, что главной причиной послужил скептицизм руководства «Барсы» по отношению к подписанию игрока.

Вейналдум подписал контракт с парижанами летом 2021 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 25 матчах.