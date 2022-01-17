«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью
«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
У «Марселя» отличился Дженгиз Юндер. В составе «Лилля» забил Свен Ботман.
«Марсель» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Лилля» 29 очков и 10-я позиция.
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|19
|10
|6
|3
|27-15
|36
|
4
|Ренн
|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
5
|Монако
|21
|9
|6
|6
|33-23
|33
|
6
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
7
|Страсбур
|20
|9
|5
|6
|39-25
|32
|
8
|Монпелье
|20
|9
|4
|7
|34-27
|31
|
9
|Лион
|20
|7
|8
|5
|28-27
|29
|
10
|Нант
|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
11
|Лилль
|19
|7
|7
|5
|26-26
|28
|
12
|Анже
|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
13
|Брест
|21
|6
|7
|8
|26-33
|25
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
16
|Клермон Фут
|20
|4
|6
|10
|20-36
|18
|
17
|Труа
|20
|4
|5
|11
|18-29
|17
|
18
|Лорьян
|20
|3
|8
|9
|15-31
|17
|
19
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
20
|Сент-Этьен
|20
|2
|6
|12
|18-42
|12
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38 тур
|14.01
|23:00
|
Ницца – Нант
|2 : 1
|15.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|1 : 2
|15.01
|23:00
|
ПСЖ – Брест
|2 : 0
|16.01
|15:00
|
Ренн – Бордо
|6 : 0
|16.01
|17:00
|
Лорьян – Анже
|0 : 0
|16.01
|17:00
|
Монако – Клермон Фут
|4 : 0
|16.01
|17:00
|
Реймс – Метц
|0 : 1
|16.01
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|3 : 1
|16.01
|19:05
|
Труа – Лион
|0 : 1
|16.01
|22:45
|
Марсель – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
|
|
Леонардо Балерди
Марсель
|12
|1
|4
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