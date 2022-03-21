«Марсель» на своем поле обыграл «Ниццу»

«Марсель» в матче 29-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

В составе марсельцев отличились Аркадиуш Милик и Седрик Бакамбу, у гостей единственный гол забил Марио Лемина.

После этого матча «Марсель» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. «Ницца» с 50 очками — на четвертой строчке.