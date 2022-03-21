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Сегодня, 00:44

«Марсель» на своем поле обыграл «Ниццу»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. Марсель — Ницца — 2:1.
Фото Reuters

«Марсель» в матче 29-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

В составе марсельцев отличились Аркадиуш Милик и Седрик Бакамбу, у гостей единственный гол забил Марио Лемина.

После этого матча «Марсель» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. «Ницца» с 50 очками — на четвертой строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Ницца
Голы
Милик, 45 (1:0), Бакамбю, 89 (2:0), Лемина, 90+2 (2:1)
Марсель
Пау Лопес Салиба Чалета-Цар Камара Гендузи Жерсон Ронжье Гей (Балерди, 87) Милик (Колашинац, 78) Пайет (Бакамбю, 87) Дженгиз Юндер (Харит, 75)
Ницца
Бенитес Лотомба (Аталь, 71) Тодибо Бард (Амави, 46) Шнейдерлен Росарио Лемина Тюрам (Клайверт, 71) Делор Гуири Стенгс (Дольберг, 63)
Предупреждения
Чалета-Цар 60’, Салиба 90+1’  -  Бард 45’
Судьи
Бризар (Франция)

ФК Марсель
ФК Ницца
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реймс» и «Лион» сыграли вничью в чемпионате Франции

Чемпионат Франции: «Монако» победил «ПСЖ», «Марсель» обыграл «Ниццу» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 1 : 0
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 0 : 2
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 0 : 0
20.03 17:00
Ренн – Метц
 6 : 1
20.03 19:05
Реймс – Лион
 0 : 0
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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