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Сегодня, 17:18

Мбаппе рассказал, как президент Франции Макрон уговаривал его остаться в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал его остаться в парижском клубе.

«Мы несколько раз разговаривали по телефону. Макрон звонил мне, чтобы сказать: «Я знаю, что ты хочешь уйти. Однако я хочу сказать, что ты тоже очень важен и для Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть шанс войти в историю здесь. Тебя все любят».

Я ответил ему, что ценю эти слова. Честно говоря, не мог в это поверить: президент страны звонит и хочет, чтобы ты остался в клубе», — сказал футболист в интервью Sports Illustrated.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» в конце мая, заключив соглашение до лета 2025 года.

По информации французских СМИ, зарплата 23?летнего форварда составляет 72 миллиона евро в год. Также Мбаппе получит бонус в размере 180 миллионов тремя равными частями. Кроме того, футболисту положены выплаты за верность клубу — 70 миллионов за первый год, еще 80 миллионов игрок получит по окончании следующего сезона, 90 миллионов — если останется в команде до 2025 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Лорьян – Монпелье
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

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