Мбаппе рассказал, как президент Франции Макрон уговаривал его остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал его остаться в парижском клубе.
«Мы несколько раз разговаривали по телефону. Макрон звонил мне, чтобы сказать: «Я знаю, что ты хочешь уйти. Однако я хочу сказать, что ты тоже очень важен и для Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть шанс войти в историю здесь. Тебя все любят».
Я ответил ему, что ценю эти слова. Честно говоря, не мог в это поверить: президент страны звонит и хочет, чтобы ты остался в клубе», — сказал футболист в интервью Sports Illustrated.
Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» в конце мая, заключив соглашение до лета 2025 года.
По информации французских СМИ, зарплата 23?летнего форварда составляет 72 миллиона евро в год. Также Мбаппе получит бонус в размере 180 миллионов тремя равными частями. Кроме того, футболисту положены выплаты за верность клубу — 70 миллионов за первый год, еще 80 миллионов игрок получит по окончании следующего сезона, 90 миллионов — если останется в команде до 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2