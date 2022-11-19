Мбаппе рассказал, как президент Франции Макрон уговаривал его остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал его остаться в парижском клубе.

«Мы несколько раз разговаривали по телефону. Макрон звонил мне, чтобы сказать: «Я знаю, что ты хочешь уйти. Однако я хочу сказать, что ты тоже очень важен и для Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть шанс войти в историю здесь. Тебя все любят».

Я ответил ему, что ценю эти слова. Честно говоря, не мог в это поверить: президент страны звонит и хочет, чтобы ты остался в клубе», — сказал футболист в интервью Sports Illustrated.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» в конце мая, заключив соглашение до лета 2025 года.

По информации французских СМИ, зарплата 23?летнего форварда составляет 72 миллиона евро в год. Также Мбаппе получит бонус в размере 180 миллионов тремя равными частями. Кроме того, футболисту положены выплаты за верность клубу — 70 миллионов за первый год, еще 80 миллионов игрок получит по окончании следующего сезона, 90 миллионов — если останется в команде до 2025 года.