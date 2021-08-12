Бывший игрок ЦСКА назвал возможный переход Роналду в «ПСЖ» бизнес-проектом

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «ПСЖ».

«Все зависит, конечно, от тренера, а игроки разберутся на поле. Но я думаю, что их лучшие года уже позади, поэтому, скорее всего, если это произойдет, то это будет имиджевый ход, чтобы повысить какой-то интерес, денежного результата добиться. Это будет какой-то бизнес-проект, я думаю, что-то из этой области.



Но об этом еще рано говорить, вот если состоится переход, то тогда можно о чем-то конкретном говорить. А так, бизнес-проект, который привлечет к себе внимание, на нем можно подзаработать деньги», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Сегодня, 12 августа сообщалось, что Роналду может перейти в клуб из Парижа летом 2022 года по окончании контракта с «Ювентусом». Ранее игроком «ПСЖ» стал бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси.