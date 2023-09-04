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Сегодня, 17:33

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Лансом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче против «Ланса» (3:0) в 4-м туре французской лиги 1.

Голосование проводилось в официальном приложении «Монако». Россиянин набрал 42 процента голосов.

Головин отметился голом в матче против «Ланса». Это его первое результативное действие в текущем сезоне.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
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Реймс – Брест
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Ренн – Лилль
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