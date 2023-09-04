Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Лансом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче против «Ланса» (3:0) в 4-м туре французской лиги 1.

Голосование проводилось в официальном приложении «Монако». Россиянин набрал 42 процента голосов.

Головин отметился голом в матче против «Ланса». Это его первое результативное действие в текущем сезоне.