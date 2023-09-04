Радимов считает заслуженным попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура лиги 1

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о попадании хавбека «Монако» Александра Головина и футболиста «Гавра» Далера Кузяева в символическую сборную 4-го тура лиги 1.

«Ребята молодцы, заслуженное попадание. Особенно молодцы, что еще и оба забили. Их клубы: «Монако» и «Гавр» — добились побед, а «Монако» сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает. На мой взгляд, все логично и заслуженно. Александр уже давно играет в своем клубе, играет постоянно и так же регулярно забивает. «Монако» постоянно сражается за право попасть в Лигу чемпионов. Перспективы Далера Кузяева в «Гавре» немного иные: его команда только вышла в лигу 1, он пока новый человек для команды, но его адаптация проходит хорошо. Забил два мяча — молодец», — цитирует Радимова RT.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 3 игры в чемпионате Франции и отметился 1 голом.

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом, подписав контракт с французским клубом до конца июня 2025 года. На счету 30-летнего игрока 2 гола в 4 играх лиги 1.