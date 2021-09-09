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Боатенгу грозит 5 лет тюрьмы

04:32
Джером Боатенг. Фото Instagram
Джером Боатенг. Фото Instagram
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Новичок «Лиона» Джером Боатенг может оказаться за решеткой. В четверг, 9 сентября, 33-летний немец предстанет перед судом в Мюнхене.

Защитник обвиняется бывшей женой в домашнем насилии во время отпуска в 2018 году. По ее словам, футболист избил ее и укусил.

Стоит отметить, что слушание должно было состояться в декабре прошлого года, но было перенесено из-за того, что один из свидетелей заразился коронавирус.

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Евгений Козинов все материалы автора

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