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«Ницца» наказана снятием 2 очков, матч с «Марселем» будет переигран

01:13
23 августа. «Ницца» — «Марсель». Фото Twitter
23 августа. «Ницца» — «Марсель». Фото Twitter
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Дисциплинарная комиссия ПФЛ Франции вынесла решения по матчу 3-го тура лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем». Игра была прервана на 75-й минуте из-за беспорядков при счете 1:0 в пользу гостей.

Матч &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo; был прерван из-за поведения болельщиков.Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван

После ознакомления с отчетом о расследовании в присутствии двух клубов комиссия вынесла следующие решения:

— Матч «Ницца» — «Марсель» предстоит переиграть;

— Три матча без болельщиков проведет «Ницца», включая игру против «Марселя»;

— С «Ниццы» сняли 2 очка, в том числе одно условно;

— Тренер «Марселя» по физподготовке Пабло Фернандес дисквалифицирован до 30 июня 2022 года;

— Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес дисквалифицирован на 2 матча;

— Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет дисквалифицирован на один матч.

Напомним, на 75-й минуте матча «Ницца» — «Марсель» полузащитник гсотей Димитри Пайет бросил в сторону болельщиков «Ниццы» одну из бутылок, которыми его стали закидывать перед подачей углового. Такие действия со стороны футболиста привели в ярость фанатов, которые попытались прорваться на поле и разобраться с Пайетом. В дело пришлось вмешаться стюардам и игрокам «Ниццы», которые старались остановить своих фанатов. В итоге несколько человек все же выбежали на поле, после чего команды отправились в раздевалки.

Спустя почти час игроки «Ниццы» вернулись на поле, а «Марсель» отказался это делать, поэтому арбитр дал свисток на возобновление встречи, а затем сразу же о ее окончании со счетом 1:0 в пользу «орлят».

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Евгений Козинов все материалы автора

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