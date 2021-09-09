Профессиональная лига Франции жестко ответила Тебасу на критику в адрес «ПСЖ»

Профессиональная футбольная лига Франции прокомментировала критику главы ла лиги Хавьера Тебаса в адрес «ПСЖ».

«Слова президента Испанской футбольной лиги недостойны той организации, которую он представляет и которую Профессиональная футбольная лига всегда уважала. Поэтому мы просим Тебаса следить за его возмутительными заявлениями. Мы хотели бы напомнить, что финансовая щедрость, с которой испанские клубы извлекали выгоду в течение многих сезонов и которые лежат в основе текущих проблем, не является ни обязанностью, ни ответственностью «ПСЖ».

В заключение Профессиональная футбольная лига советует Тебасу вернуться к большей сдержанности. Каждая профессиональная лига должна теперь работать на развитие своего чемпионата и на общее благо европейского профессионального футбола, который должен сыграть свою роль, чтобы оправиться от кризиса в области здравоохранения, который серьезно повлиял на ее экономику. Поэтому европейские лиги должны объединиться, чтобы противостоять грядущим угрозам, связанным с международным календарем», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги Франции.

Ранее Тебас назвал «ПСЖ» такой же угрозой для европейского футбола, как и Супелига, а также сравнил парижскую команду с лигой легенд.