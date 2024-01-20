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«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 января. Бержерак — Лион.
Фото AFP

«Лион» переиграл «Бержерак» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе в Лиможе.

На 38-й минуте встречи новичок «ткачей» Малик Фофана открыл счет. Номинальным хозяевам удалось отыграться перед самым перерывом — забил Ромен Эскарпи. После перерыва любительская команда осталась в меньшинстве, так как Кристин Гиебоао получил красную карточку. Воспользовавшись численным преимуществом полузащитник Максенс Какере вывел гостей вперед и установил окончательный счет.

Соперник «Лиона» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/16 финала
19 янв, 22:45. Stade de Beaublanc (Лимож)
Бержерак
1:2
Лион
Футбол
ФК Лион
0
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3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
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 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
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 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
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 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
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 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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