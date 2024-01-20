«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

«Лион» переиграл «Бержерак» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе в Лиможе.

На 38-й минуте встречи новичок «ткачей» Малик Фофана открыл счет. Номинальным хозяевам удалось отыграться перед самым перерывом — забил Ромен Эскарпи. После перерыва любительская команда осталась в меньшинстве, так как Кристин Гиебоао получил красную карточку. Воспользовавшись численным преимуществом полузащитник Максенс Какере вывел гостей вперед и установил окончательный счет.

Соперник «Лиона» по 1/8 финала определится после жеребьевки.