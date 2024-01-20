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Сегодня, 09:06

В «ПСЖ» хотят переманить талантливого защитника, чтобы отомстить «Реалу» за вероятный уход Мбппе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» намерен отомстить «Реалу» за возможной переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб, сообщает Realmadrid Exclusivo.

По информации источника, «ПСЖ» хочет переманить одного из самых талантливых защитников мира Лени Йоро, на которого претендует «Реал». Отмечается, что француз близок к переходу в испанский клуб, но «ПСЖ» готов сделать все возможное, чтобы подписать защитника уже в текущее трансферное окно.

18-летний Йоро выступает за «Лилль» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча и забил три мяча.

Источник: https://www.realmadridexclusivo.com/fichajes/psg-pasa-mbappe-ya-piensa-en-su-proximo-objetivo-se-quiere-robar-madrid_136405_102.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Килиан Мбаппе

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