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Сегодня, 22:21

В «Гавре» считают Кузяева лидером команды

Алина Савинова
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Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался о выступлении за команду российского полузащитника Далера Кузяева.

Футболист перешел во французский клуб летом 2023 года, подписав с ним контракт на два года.

«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», — приводит Sport24 слова Бодмера.

31-летний россиянин провел 19 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка после 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613450-v-gavre-kuzyayeva-nazvali-liderom-komandy-viden-znachitelnyy-progress-v-yego-igre
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
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