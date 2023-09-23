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23 сентября, 23:50

Гол Мунье принес «Бресту» победу над «Лионом»

Алина Савинова
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Футболисты «Бреста» и «Лиона».
Фото AFP

«Брест» дома одержал победу над «Лионом» в рамках матча 6-го тура лиги 1 — 1:0.

У хозяев гол на 87-й минуте встречи забил Стив Мунье.

После этой встречи «Брест» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 13 очков. «Лион» занимает 16-е место, имея в активе 2 очка.

1 октября «пираты» отправятся в гости к «Ницце». Клуб из Лиона в этот же день на выезде сыграет против «Реймса».

Франция. Лига 1. 6-й тур
23 сент, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:0
Лион

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Брест
ФК Лион
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
8
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
9
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
10
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
11
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
12
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
16
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
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Нант

 5
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
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