Гол Мунье принес «Бресту» победу над «Лионом»

«Брест» дома одержал победу над «Лионом» в рамках матча 6-го тура лиги 1 — 1:0.

У хозяев гол на 87-й минуте встречи забил Стив Мунье.

После этой встречи «Брест» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 13 очков. «Лион» занимает 16-е место, имея в активе 2 очка.

1 октября «пираты» отправятся в гости к «Ницце». Клуб из Лиона в этот же день на выезде сыграет против «Реймса».