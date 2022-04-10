Самедов оценил игру Головина за «Монако» в матче чемпионата Франции против «Труа»

Самедов похвалил Головина после его голевой передачи за «Монако» в матче с «Труа»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 31-го тура лиги 1 против «Труа» (2:1).

«Хорошая голевая передача, и форвард здорово сыграл, который забил, так что все отлично у него. И в команде к нему все абсолютно нормально относятся, это даже видно по празднованию гола. На него не оказывают никакого давление со стороны и внутри команды», — заявил Самедов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

В составе монегасков забитыми мячами отметились Каю Энрике и Кевин Фолланд с передачи Александра Головина. У гостей единственный гол на счету Айки Агбо.