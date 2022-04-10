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Самедов оценил игру Головина за «Монако» в матче чемпионата Франции против «Труа»

Самедов похвалил Головина после его голевой передачи за «Монако» в матче с «Труа»
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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 31-го тура лиги 1 против «Труа» (2:1).

«Хорошая голевая передача, и форвард здорово сыграл, который забил, так что все отлично у него. И в команде к нему все абсолютно нормально относятся, это даже видно по празднованию гола. На него не оказывают никакого давление со стороны и внутри команды», — заявил Самедов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

В составе монегасков забитыми мячами отметились Каю Энрике и Кевин Фолланд с передачи Александра Головина. У гостей единственный гол на счету Айки Агбо.

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Труа
Голы
Кайю Энрике, 19 (1:0), Угбо, 39 (1:1), Фолланд, 57 (2:1)
Монако
Нюбель Кайю Энрике (Якобс, 78) Бадиашиле Дисаси Агилар Тшуамени Фофана Боаду (Фолланд, 57) Головин (Диоп, 78) Вандерсон (Жан Лукас, 86) Бен-Йеддер (Матсима, 87)
Труа
Мулен Конте (Ларуси, 68) Сальмье Шавалерен Бьянкон (Тугар, 82) Каборе Бальде (Мотиба, 67) Тардье Куаме (Дингоме, 83) Палмер-Браун Угбо (Рипар, 82)
Предупреждения
Агилар 22’, Бен-Йеддер 71’  -  Бьянкон 72’, Куаме 81’
Судьи
Лесаж (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
Александр Головин
Александр Самедов
Футбол
ФК Монако
ФК Труа
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1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
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9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
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10.04 14:00
Бордо – Метц
 3 : 1
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
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