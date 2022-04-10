«Брест» дома сыграл вничью с «Нантом»

«Брест» сыграл вничью с «Нантом» в матче 31-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Фрасис-Ле Бле» в Бресте.

В составе хозяев забитым мячом отметился Брендан Шардонне. У гостей единственный гол на счету Рандаля Коло Муани.

Таким образом, «Брест» набрал 39 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Нант» с 46 баллами занимает восьмую позицию.