Передача Головина помогла «Монако» обыграть «Труа»

«Монако» одержал победу над «Труа» (2:1) в матче 31-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Каю Энрике и Кевин Фолланд с передачи Александра Головина. У гостей единственный гол на счету Айки Агбо.

В другой игре 31-го тура лиги 1 «Анже» и «Лилль» сыграли вничью — 1:1.