Агент рассказал о готовности Головина прогрессировать в другом клубе

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем своего клиента.

«У нас с Александром очень близкие отношения. Мы практически каждый день на связи. Головин счастлив в «Монако», но мы готовы будем пообщаться, если будет достойное предложение клуб на клуб. Саша хочет прогрессировать и расти. Что будет дальше — посмотрим. Головин — это недешевый игрок. Могу сказать, что по Головину точно есть заинтересованность у других команд, ведется работа, но всех деталей я раскрыть не могу», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне 24-летний Головин принял участие в 26 матчах за «Монако», в которых сумел отличиться 6 голами и 9 голевыми передачами. Текущее соглашение российского полузащитника с монегасками рассчитано до лета 2024 года.

(Артем Бухаев)