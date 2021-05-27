Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» готов заплатить за Хакими 30 миллионов евро

12:47
Теги:

«ПСЖ» этим летом хочет приобрести защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро и полузащитника Леонардо Паредеса, которым интересовался миланский клуб.

Хакими также интересуется «Бавария». Мюнхенский клуб может подписать футболиста, чтобы усилить команду к приходу нового тренера Юлиана Нагельсманна.

В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
Сборная Казахстана нанесла Германии первое поражение на чемпионате мира
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд