«ПСЖ» готов заплатить за Хакими 30 миллионов евро
12:47
«ПСЖ» этим летом хочет приобрести защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро и полузащитника Леонардо Паредеса, которым интересовался миланский клуб.
Хакими также интересуется «Бавария». Мюнхенский клуб может подписать футболиста, чтобы усилить команду к приходу нового тренера Юлиана Нагельсманна.
В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
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