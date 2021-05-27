«ПСЖ» готов заплатить за Хакими 30 миллионов евро

«ПСЖ» этим летом хочет приобрести защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро и полузащитника Леонардо Паредеса, которым интересовался миланский клуб.

Хакими также интересуется «Бавария». Мюнхенский клуб может подписать футболиста, чтобы усилить команду к приходу нового тренера Юлиана Нагельсманна.

В прошлом сезоне футболист провел 37 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.