Ботман останется в «Лилле», несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

Защитник Свен Ботман не покинет «Лилль» этим летом, сообщает L'Equipe. 21-летний голландец не хочет уходить из команды, с которой стал чемпионом Франции, несмотря на интерес к игроку уже в январе. Он хочет сыграть с «догами» в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что в Ботмане заинтересованы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне голландский защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.