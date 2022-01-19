Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Он готовится. Надеемся, что он будет полностью готов к воскресенью. Подробнее рассказать не могу, медицинский штаб «Монако» дает информацию на официальном сайте. В принципе, с Сашей все хорошо. Надеемся увидеть его 23 числа на поле», — сказал Клюев «СЭ».

25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.