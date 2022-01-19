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Сегодня, 14:01

Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста «Монако»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Он готовится. Надеемся, что он будет полностью готов к воскресенью. Подробнее рассказать не могу, медицинский штаб «Монако» дает информацию на официальном сайте. В принципе, с Сашей все хорошо. Надеемся увидеть его 23 числа на поле», — сказал Клюев «СЭ».

25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
9
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
10
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
11
 Лилль 20 7 8 5 27-27 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
16
 Клермон Фут 20 4 6 10 20-36 18
17
 Труа 20 4 5 11 18-29 17
18
 Лорьян 20 3 8 9 15-31 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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