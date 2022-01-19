34-летний Бен Арфа подписал контракт с «Лиллем»

Полузащитник Хатем Бен Арфа стал игроком «Лилля». Он подписал контракт с командой до конца сезона, сообщает сайт французского клуба.

24-летний француз оставался без команды с лета прошлого года, когда у него истек срок договора с «Бордо».

В прошлом сезон он провел 24 матча в лиге 1 и забил два гола.