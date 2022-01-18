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Сегодня, 22:49

Неймар рассказал о выходе документального фильма о своей жизни

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о выходе документального фильма о своей жизни.

«Для меня важны те, кто знают меня, — приводит слова Неймара ESPN. — А от тех, кто меня не знает и плохо высказывается обо мне, я просто дистанцируюсь. Надеюсь, они смогут посмотреть этот документальный фильм, и, надеюсь, он изменит их представление обо мне. Надеюсь, они полюбят меня, хоть немного!»

По словам нападающего, документальный фильм покажет стопроцентную правду о нем.

«Сейчас я силен не только физически, но и психологически. Мне приходится иметь дело с очень большим давлением: из-за того, кто я, из-за того, где я играю, из-за того, что я бразилец, и многого другого. Но теперь я силен ментально, и мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этого. Думаю, это еще кое-что хорошее во мне: я не только могу играть в футбол, но и сосредоточился на своем психологическом здоровье», — сказал он.

Документальный фильм о Неймаре называется «Идеальный хаос». Он расскажет о жизни бразильца вне поля, а также о маркетинговых операциях, которыми управлял его отец. Фильм выйдет в конце января на Netflix.

Источник: https://www.espn.com/soccer/paris-saint-germain--frapsg/story/4569555/psgs-neymar-netflix-documentary-will-help-change-minds-of-haters
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 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
7
 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
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 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
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 Лион 20 7 8 5 28-27 29
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 Нант 21 8 5 8 26-25 29
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 Лилль 20 7 8 5 27-27 29
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 Брест 21 6 7 8 26-33 25
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 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
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 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
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19.11 23:00
Монако – Лилль
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20.11 19:00
ПСЖ – Нант
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
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Страсбур

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