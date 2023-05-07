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Агент Головина не считает, что футболист поспешил с продлением контракта с «Монако»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, не поспешил ли футболист, продлив контракт с клубом.

«Нет, ни в коем случае так нельзя сказать. Александр Головин сделает все, чтобы команда решила те задачи, которые перед ней поставлены», — приводит «Спорт День за Днем» слова Клюева.

Также он рассказала о задаче Головина на остаток сезона.

«Александр сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо закончить чемпионат. Это будет основываться на выполнении тех задач, которые руководство «Монако» поставило перед командой. Саша максимально на этом сосредоточен. Он хочет помочь своей игрой команде», — добавил агент.

В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1), который прошел 7 мая, Головин отметился забитым голом. Всего на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 игре лиги 1.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-golovina-nelzya-skazat-chto-pospeshili-prodlit-kontrakt-s-monako
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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