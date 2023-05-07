Гуренко: «Не так много топовых клубов, которые могут пригласить Головина»
Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил роль российского хавбека «Монако» Александра Головина во французской команде.
«Он сейчас лидер команды, освоился. Менять? Менять на что? То есть, если менять, то надо переходить в «Барселону», «Реал». Я имею в виду делать шаг вперед. Но не так много топовых клубов, которые могут его пригласить. Просто зачем что-то менять, если в «Монако» ему комфортно?» — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.
В матче 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:1), который прошел 7 мая, Головин отметился забитым голом. Всего на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 игре лиги 1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|1 : 2
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2