15-летний брат Мбаппе сыграл за основной состав «ПСЖ»

Полузащитник Итан Мбаппе впервые сыграл за основной состав «ПСЖ». 15-летний брат форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе принял участие в товарищеском матче против «Пари» в пятницу, 16 декабря.

Встреча прошла в формате 2 тайма по 30 минут. Младший Мбаппе на 45-й минуте вышел на замену вместо Фабиана Руиса.