Президент «ПСЖ» заявил, что Месси готов продлить контракт с клубом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий Лионель Месси готов продлить контракт с клубом.

«Я тысячу раз повторял, что Лео Месси очень нравится в «ПСЖ». Я думаю, он хочет остаться.

После чемпионата мира все обсудим», — приводит слова функционера Le Parisien.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.