«ПСЖ» предложит новый контракт Месси сразу после ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Парижский клуб предложит 35-летнему аргентинцу новое соглашение сразу после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.