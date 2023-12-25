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Сегодня, 18:16

Слуцкому поможет бывший британский моряк? В «Шанхай Шэньхуа» позвали врача сборной Англии

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении нового главы медицинского департамента. Им стал британец Робин Чакраверти.

Раньше он работал с английскими легкоатлетами, помогал Гарету Саутгейту в сборной Англии по футболу и пару лет возглавлял всех врачей в «Вулверхэмптоне». С 1989 по 1996 год Чакраверти служил в Королевском военно-морском флоте.

19 декабря стало известно, что новым главным тренером «Шанхай Шэньхуа» может стать Леонид Слуцкий, в чей штаб также могут войти Олег Яровинский и Василий Березуцкий. На февральском турнире в Катаре китайскую команду ждет встреча с «Зенитом».

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